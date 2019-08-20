Суд продлил срок ареста Атамбаева до 26 октября

Арест бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева продлен до 26 октября. Такое решение принял суд на выездном заседании в здании Госкомитета национальной безопасности Киргизии. Об этом ТАСС рассказал адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.

Ранее экс-президента заключили под стражу до 26 августа. С момента задержания 8 августа он находится в следственном изоляторе Госкомитета нацбезопасности страны, напоминает RT.