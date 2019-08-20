Суд продлил срок ареста Атамбаева до 26 октября

Арест бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева продлен до 26 октября. Такое решение принял суд на выездном заседании в здании Госкомитета национальной безопасности Киргизии. Об этом ТАСС рассказал адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.

Ранее экс-президента заключили под стражу до 26 августа. С момента задержания 8 августа он находится в следственном изоляторе Госкомитета нацбезопасности страны, напоминает RT.

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Напомним, что политика задержали в селе Кой-Таш в ходе операции, в которой участвовало около двух тысяч сотрудников правоохранительных органов под руководством главы киргизского МВД Кашкара Джунушалиева. После штурма своей резиденции Атамбаев сам сдался властям.

Эксперт по Средней Азии Дмитрий Верхотуров в эфире НСН ранее назвал Атамбаева «политическим трупом» и заявил, что у него будет целая пачка обвинений, потому ближайшие месяцы он проведет под следствием.

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ФОТО: РИА Новости//Бактияр Бердибеков
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