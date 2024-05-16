Суд продлил арест экс-госминистру Карабаха Варданяну на пять месяцев

Бывшему государственному министру Нагорного Карабаха Рубену Варданяну продлили арест еще на пять месяцев, об этом сообщила представитель защиты Варданяна в России Виктория Бурковская в беседе с РБК.

Адвокат заявила, что считает такое решение необоснованным и незаконным.

В материале говорится, что следователь объяснял каждое продление ареста политику тем, что расследование еще не завершено. Суд над ним может состояться еще через 6–9 месяцев, и к тому моменту Варданян будет находиться под стражей более полугода, отметила адвокат. Будет ли суд публичным – пока не сообщается.

Варданян был арестован в сентябре 2023 года после «антитеррористической операции» Баку в Карабахе. Он был обвинен в незаконном пересечении границы Азербайджана в сентябре 2022 года, в создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, а также в финансировании терроризма.