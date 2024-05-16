Суд продлил арест экс-госминистру Карабаха Варданяну на пять месяцев
Бывшему государственному министру Нагорного Карабаха Рубену Варданяну продлили арест еще на пять месяцев, об этом сообщила представитель защиты Варданяна в России Виктория Бурковская в беседе с РБК.
Адвокат заявила, что считает такое решение необоснованным и незаконным.
В материале говорится, что следователь объяснял каждое продление ареста политику тем, что расследование еще не завершено. Суд над ним может состояться еще через 6–9 месяцев, и к тому моменту Варданян будет находиться под стражей более полугода, отметила адвокат. Будет ли суд публичным – пока не сообщается.
Варданян был арестован в сентябре 2023 года после «антитеррористической операции» Баку в Карабахе. Он был обвинен в незаконном пересечении границы Азербайджана в сентябре 2022 года, в создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований, а также в финансировании терроризма.
В январе 2024 года ему был продлен арест сроком на четыре месяца.
Ранее семья Варданяна сообщила, что первый разговор с политиком после его задержания у них состоялся через несколько недель. В нем Вараднян рассказал, что какое-то время был в полной изоляции. Он также держал голодовку с 5 апреля, которая продлилась три недели и закончилась благодаря уговорам семьи, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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