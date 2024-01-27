Суд присяжных обязал Трампа выплатить $83,3 млн писательнице Кэрролл

Суд присяжных в Нью-Йорке обязал бывшего президента США Дональда Трампа выплатить писательнице Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей его в изнасиловании и клевете, $83,3 млн. Об этом сообщает CNN.

Прокурор Нью-Йорка потребовала взыскать с Трампа $370 миллионов

Разбирательство по делу проходит во второй раз, суд рассматривал вопрос размера выплат Кэрролл. Писательница дополнила иск, отметив, что высказывания экс-президента наносят ей моральный вред и мешают карьере. По данным телеканала, Трамп не присутствовал в суде в момент оглашения вердикта.

Присяжные постановили, что политик выплатит $7,3 млн в качестве возмещения морального вреда, $11 млн — за репутационный ущерб, $65 млн штрафных убытков.

Как отметил Трамп, он не согласен с решением суда. Политик связал его с желанием помешать избирательной кампании на президентских выборах. Экс-глава государства планирует обжаловать приговор.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:КлеветаПисателиСШАСудДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры