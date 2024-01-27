Суд присяжных обязал Трампа выплатить $83,3 млн писательнице Кэрролл
Суд присяжных в Нью-Йорке обязал бывшего президента США Дональда Трампа выплатить писательнице Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей его в изнасиловании и клевете, $83,3 млн. Об этом сообщает CNN.
Разбирательство по делу проходит во второй раз, суд рассматривал вопрос размера выплат Кэрролл. Писательница дополнила иск, отметив, что высказывания экс-президента наносят ей моральный вред и мешают карьере. По данным телеканала, Трамп не присутствовал в суде в момент оглашения вердикта.
Присяжные постановили, что политик выплатит $7,3 млн в качестве возмещения морального вреда, $11 млн — за репутационный ущерб, $65 млн штрафных убытков.
Как отметил Трамп, он не согласен с решением суда. Политик связал его с желанием помешать избирательной кампании на президентских выборах. Экс-глава государства планирует обжаловать приговор.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru