Суд присяжных обязал Трампа выплатить $83,3 млн писательнице Кэрролл

Разбирательство по делу проходит во второй раз, суд рассматривал вопрос размера выплат Кэрролл. Писательница дополнила иск, отметив, что высказывания экс-президента наносят ей моральный вред и мешают карьере. По данным телеканала, Трамп не присутствовал в суде в момент оглашения вердикта.

Присяжные постановили, что политик выплатит $7,3 млн в качестве возмещения морального вреда, $11 млн — за репутационный ущерб, $65 млн штрафных убытков.

Как отметил Трамп, он не согласен с решением суда. Политик связал его с желанием помешать избирательной кампании на президентских выборах. Экс-глава государства планирует обжаловать приговор.

