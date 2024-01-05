Прокурор Нью-Йорка потребовала взыскать с Трампа $370 миллионов
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс попросила взыскать с бывшего президента США Дональда Трампа почти $370 миллионов в качестве наказания по разбирательству о завышении стоимости активов, пишет РИА Новости.
Прокурор заявила, что политик на протяжении 10 лет завышал стоимость активов с $812 миллионов до $2,2 миллиарда. Якобы это позволило ему получить кредитование на строительство нескольких объектов недвижимости в разных штатах.
Джеймс потребовала взыскать с Трампа $369 миллионов, включая средства, сэкономленные на ипотечных кредитах.
Ранее бывший адвокат Трампа Рудольф Джулиани подал заявление о банкротстве. Его долги оценили в $100-500 миллионов при общей стоимости принадлежащих юристу активов не более $10 миллионов, передает «Радиоточка НСН».
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