Суд приговорил жителя Вильнюса к шести месяцам за атаку на посольство России
Вильнюсский суд приговорил 50-летнего мужчину к шести месяцам лишения свободы за вандализм в отношении российского посольства в Литве, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.
Осужденному также предстоит возместить материальный ущерб в размере €6 тыс.
Суд указал, что злоумышленник действовал из негативного отношения к действиям РФ на Украине, отмечает RT.
Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 апреля, когда мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства. На здании остались следы огня и дыма, пострадавших не было, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru