Суд приговорил жителя Вильнюса к шести месяцам за атаку на посольство России

Вильнюсский суд приговорил 50-летнего мужчину к шести месяцам лишения свободы за вандализм в отношении российского посольства в Литве, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Осужденному также предстоит возместить материальный ущерб в размере €6 тыс.

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Суд указал, что злоумышленник действовал из негативного отношения к действиям РФ на Украине, отмечает RT.

Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 апреля, когда мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства. На здании остались следы огня и дыма, пострадавших не было, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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