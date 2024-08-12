В Москве посольство Литвы облили красной краской
12 августа 202411:59
Неизвестные облили посольство Литвы в Москве красной краской. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, из-за действий вандалов пострадали оба входа в диппредставительство в центре столицы. Кроме того, краской испачканы таблички перед посольством.
Отмечается, что на месте инцидента находятся работники МВД.
Ранее вандалы облили красной краской посольство Чехии в Москве, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru