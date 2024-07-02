Суд перенес на сентябрь оглашение наказания Дональду Трампу

Приговор бывшему президенту США Дональду Трампу, признанному виновным присяжными в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе, был перенесен на сентябрь, сообщили в суде.

В постановлении суда указано, что назначенное на 11 июля заседание для объявления приговора было перенесено. Перерыв объявлен до 18 сентября, когда, при необходимости, будет объявлено наказание или проведены другие процедуры.