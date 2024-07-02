Суд перенес на сентябрь оглашение наказания Дональду Трампу
Приговор бывшему президенту США Дональду Трампу, признанному виновным присяжными в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе, был перенесен на сентябрь, сообщили в суде.
В постановлении суда указано, что назначенное на 11 июля заседание для объявления приговора было перенесено. Перерыв объявлен до 18 сентября, когда, при необходимости, будет объявлено наказание или проведены другие процедуры.
Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный приговор по всем 34 пунктам обвинения в отношении Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Эти обвинения касаются выплат двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за сохранение молчания об их предполагаемых связях. Максимальное наказание, которое может быть назначено Трампу по всем предъявленным обвинениям, составляет 136 лет лишения свободы.
Сам экс-президент утверждает, что он невиновен и не видит оснований для возбуждения дела против него. Он считает, что преследование имеет политический характер и связано с его намерением выдвигаться на пост президента в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».
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