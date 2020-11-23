Суд Парижа начал рассмотрение коррупционного дела экс-президента Саркози 

Путин подписал закон о повышении НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн рублей Полковник полиции стал обвиняемым по делу о терактах в московском метро Потерпевшие по делу Ефремова отказались от иска о возмещении морального вреда Началась активная фаза строительства мощнейшего реактора на быстрых нейтронах в Ульяновской области