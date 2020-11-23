Суд Парижа начал рассмотрение коррупционного дела экс-президента Саркози 

Суд Парижа в понедельник начал рассмотрение дела против бывшего президента Николя Саркози. Его обвиняют в коррупции. РИА Новости сообщает, что экс-президент прибыл на заседание.

Саркози предъявили обвинения в создании преступного сообщества

Дело связано с тем, что Ливия, предположительно, финансировала его президентскую кампанию, сообщает телеканал «360». Речь идет об избирательной кампании 2007 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудКоррупцияНиколя Саркози
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