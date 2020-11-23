Суд Парижа начал рассмотрение коррупционного дела экс-президента Саркози
23 ноября 202015:39
Суд Парижа в понедельник начал рассмотрение дела против бывшего президента Николя Саркози. Его обвиняют в коррупции. РИА Новости сообщает, что экс-президент прибыл на заседание.
Дело связано с тем, что Ливия, предположительно, финансировала его президентскую кампанию, сообщает телеканал «360». Речь идет об избирательной кампании 2007 года.
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23 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru