Саркози предъявили обвинения в создании преступного сообщества

Бывшему президенту Франции Николя Саркози в пятницу было предъявлено обвинение в "преступном сообществе" по подозрению в финансировании Ливией его избирательной кампании 2007 года, говорится в сообщении на сайте BFMTV.

«Это первый случай, когда президент Французской Республики был привлечен к ответственности по такому обвинению», - подчеркивается в сообщении.