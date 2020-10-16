Саркози предъявили обвинения в создании преступного сообщества
Бывшему президенту Франции Николя Саркози в пятницу было предъявлено обвинение в "преступном сообществе" по подозрению в финансировании Ливией его избирательной кампании 2007 года, говорится в сообщении на сайте BFMTV.
«Это первый случай, когда президент Французской Республики был привлечен к ответственности по такому обвинению», - подчеркивается в сообщении.
Расследование этого дела началось в 2012 году, когда стало известно, что президентская кампания Саркози 2007 года велась на деньги ливийского лидера Муаммара Каддафи.
Как напоминает Мир24, речь идет о 50 миллионах евро.
Помимо этого дела, расследование по которому все еще продолжается, с 23 ноября по 10 декабря экс-главу государства судят за «коррупцию» по так называемому делу «подслушивания»: он подозревается в попытаться вместе со своим адвокатом Тьерри Херцогом получить от высокопоставленного судьи Жильбера Азиберта информацию, которая в ходе судебного разбирательства является секретной.
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