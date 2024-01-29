Суд обязал мужчину выплатить жене $16,5 тысячи за несоблюдение гигиены
29 января 202401:25
В Турции суд обязал мужчину выплатить жене 16 тысяч долларов за несоблюдение гигиены, сообщает «РЕН ТВ».
Жительница Анкары подала в суд, пожаловавшись на то, что ее супруг чистит зубы только раз или два в неделю, и не следит за личной гигиеной.
Суд встал на сторону женщины, удовлетворил ее просьбу о разводе и присудил компенсацию. Данный судебный процесс вызвал большой интерес и обсуждения в соцсетях.
Напомним, в России подорожал базовый набор для ухода за полостью рта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru