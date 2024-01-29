Суд обязал мужчину выплатить жене $16,5 тысячи за несоблюдение гигиены

В Турции суд обязал мужчину выплатить жене 16 тысяч долларов за несоблюдение гигиены, сообщает «РЕН ТВ».

Жительница Анкары подала в суд, пожаловавшись на то, что ее супруг чистит зубы только раз или два в неделю, и не следит за личной гигиеной.

Суд встал на сторону женщины, удовлетворил ее просьбу о разводе и присудил компенсацию. Данный судебный процесс вызвал большой интерес и обсуждения в соцсетях.

Напомним, в России подорожал базовый набор для ухода за полостью рта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

