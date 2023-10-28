Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств

По информации собеседников издания, в четверг Маск встречался с генеральным директором компании Линдой Яккарино. В ходе беседы бизнесмен заявил, что в 2024 году соцсеть станет полноценным сайтом знакомств и цифровым банком.

Миллиардер не стал уточнять, каким именно образом собирается трансформировать X в сайт знакомств.

Ранее Маск сообщил, что собирается сделать социальную сеть платной. Бизнесмен отметил, что ежемесячный платеж будет «небольшим», но не назвал стоимость, передает «Радиоточка НСН».

