Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
Американский миллиардер Илон Маск намерен трансформировать социальную сеть X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) в сайт знакомств и цифровой банк, пишет газета Business Insider.
По информации собеседников издания, в четверг Маск встречался с генеральным директором компании Линдой Яккарино. В ходе беседы бизнесмен заявил, что в 2024 году соцсеть станет полноценным сайтом знакомств и цифровым банком.
Миллиардер не стал уточнять, каким именно образом собирается трансформировать X в сайт знакомств.
Ранее Маск сообщил, что собирается сделать социальную сеть платной. Бизнесмен отметил, что ежемесячный платеж будет «небольшим», но не назвал стоимость, передает «Радиоточка НСН».
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