Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств

Американский миллиардер Илон Маск намерен трансформировать социальную сеть X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) в сайт знакомств и цифровой банк, пишет газета Business Insider.

Илон Маск опроверг сообщения о возможности блокировки X в Евросоюзе

По информации собеседников издания, в четверг Маск встречался с генеральным директором компании Линдой Яккарино. В ходе беседы бизнесмен заявил, что в 2024 году соцсеть станет полноценным сайтом знакомств и цифровым банком.

Миллиардер не стал уточнять, каким именно образом собирается трансформировать X в сайт знакомств.

Ранее Маск сообщил, что собирается сделать социальную сеть платной. Бизнесмен отметил, что ежемесячный платеж будет «небольшим», но не назвал стоимость, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илон Маск
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