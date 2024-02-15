AFP: террорист Брейвик проиграл дело о смягчении условий содержания в тюрьме

Расстрелявший в 2011 году 77 человек норвежский террорист Андерс Брейвик проиграл дело об условиях содержания в тюрьме, передает агентство AFP.

Террорист Брейвик обвинил государство в нарушении его прав

Брейвик называл условия пребывания в заключении «бесчеловечными» и просил суд их смягчить. Террорист жаловался на отсутствие возможности общаться с другими заключенными.

По его мнению, длительная изоляция нарушает статью 3 Европейской конвенции о правах человека. Иск террориста отклонили.

По данным Reuters, Брейвик впал в «глубокую депрессию» из-за запрета на общение с внешним миром. В феврале 2022 года ему отказали в условно-досрочном освобождении, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Day Donaldson
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