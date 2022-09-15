Суд на Украине продлил арест Медведчука

Украинский суд продлил срок содержания под стражей главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, сообщает РИА Новости.

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