Суд на Украине продлил арест Медведчука
15 сентября 202213:14
Украинский суд продлил срок содержания под стражей главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, сообщает РИА Новости.
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15 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru