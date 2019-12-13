Суд Монако отклонил иск российского миллиардера против швейцарского арт-дилера

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев вновь потерпел неудачу в пятилетнем судебном разбирательстве со швейцарским арт-дилером, которого он обвинил в мошенничестве на 750 млн фунтов. Об этом сообщает The Telegraph.

Рыболовлев обвиняет швейцарского арт-дилера Ива Бувье в завышении цен и взятии несправедливой доли на множестве произведений искусства, которые он приобрел более чем за 2,1 миллиарда долларов.

Апелляционный суд Монако установил, что «все расследования были проведены предвзятым и несправедливым образом», что «нарушило баланс прав сторон». Суд также заявил, что обнаружил связи между следователями Монако и одним из адвокатов Рыболовлева, который «ежедневно контактировал» с полицией для проведения «незаконных разговоров».

Как отмечает газета, это решение стало серьезным ударом для российского миллиардера после пятилетних судов, которые велись в судах пяти стран. По данным издания, Бувье, который отрицает все обвинения, назвал это «очередной победой» после судебных решений в Сингапуре, Гонконге и Нью-Йорке.

Рыболовлев занимает 224 строчку в списке самых богатых людей в мире, владеет футбольным клубом «Монако». По данным Forbes, его состояние оценивается в 6,8 млрд долларов.

