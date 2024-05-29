Суд Мадрида одобрил начало расследования в отношении жены премьера Испании
Провинциальный суд Мадрида одобрил начало расследования в отношении жены премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом сообщает пресс-службе регионального Высшего суда.
Уточняется, что жалоба была подана синдикатом «Чистые руки», который считает, что Бегонья Гомес может быть причастна к использованию связей и коррупции в бизнесе.
При этом представители синдиката отметили, что основывались на публикациях в СМИ, в связи с чем прокуратура Мадрида потребовала прекратить дело. Однако суд решил, что причины для проведения расследования всё же есть.
Ранее Норвежский суд признал экс-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга виновным по делу о коррупции, а также в том, что он действовал в интересах России. Функционера приговорили к трём годам и одному месяцу тюрьмы, пишут «Известия».
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