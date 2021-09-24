Суд Италии отпустил Пучдемона из-под стражи
Суд в Италии отпустил из-под стражи бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который ранее был задержан на острове Сардиния по запросу Испании. Об этом сообщил его адвокат, передаёт EFE.
Политику запрещено покидать остров в течение нескольких дней, пока не будет «решена его ситуация».
О задержании Пучдемона сообщалось накануне.
В марте депутаты Европарламента проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности евродепутата Пучдемона.
В Испании он и его соратники преследуются в связи с проведением референдума о независимости Каталонии.
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