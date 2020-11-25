Суд Голландии отказал защите в расследовании альтернативных версий крушения MH17

Окружной суд Гааги не стал рассматривать ходатайство защиты обвиняемого Олега Пулатова о проведении расследования альтернативных версий крушения самолёта Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.

Голландская прокуратура не назначила экспертов по делу MH17

Председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс пояснил, что если прокуратуре не удастся доказать основную версию событий, это приведет к тому, что обвиняемый будет оправдан автоматически, передает ТАСС.

Суд по делу о крушении Boeing рейса MH17 Амстердам -Куала-Лумпур начался в 9 марта в Нидерландах. В результате катастрофы, случившейся 17 июля 2014 года в небе над Донбассом, погибли все 298 человек, находившиеся в самолёте. Среди них большинство были граждане Голландии.

Обвиняемыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Следствие считает, что пассажирский самолет был сбит из ЗРК «Бук», принадлежащий российской зенитно-ракетной бригаде.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:Крушение BoeingМалайзийский БоингКатастрофа Боинга
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры