Голландская прокуратура не назначила экспертов по делу MH17
Прокуратура Нидерландов заявила, что российский концерн «Алмаз-Антей» не направил своего ответа по делу о крушении самолёта Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, и в связи с этим суд не может назначить экспертов.
Ранее в июле голландский суд постановил приобщить к делу выводы экспертов концерна «Алмаз-Антей». Компания-разработчик систем «Бук» в 2015 году провела экспертизу, по данным которой малайзийский авиалайнер был сбит ракетой 9М38М1 из комплекса «Бук-М1». Представители концерна заявили, что данный тип ракеты не производится уже много лет, однако несколько сотен единиц ракет имеется в распоряжении ВС Украины.
Как сообщает РИА Новости, «Алмаз-Антей» опроверг заявление голландской прокуратуры. По данным холдинга, требуемый ответ был направлен в Нидерланды 4 сентября. Доставка письма была подтверждена 21 сентября.
Суд по делу о крушении Boeing рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур начался в 9 марта в Нидерландах. В результате катастрофы, произошедшей 17 июля 2014 года в Донецкой области, погибли все 298 человек, находившиеся в самолёте.
Обвиняемыми по делу проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. По версии следствия, Boeing был сбит из ЗРК «Бук», принадлежащего российской зенитно-ракетной бригаде.
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