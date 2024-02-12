Стубб победил в выборах президента в Финляндии
12 февраля 202400:02
В Финляндии кандидат от правящей правоцентристской партии «Национальная коалиция» Александр Стубб победил во втором туре выборов президента, сообщает РИА Новости.
Он набрал 51,6% голосов. Таковы данные Министерства юстиции страны.
Стубб пообещал не поддерживать отношения с российским руководством до завершения конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru