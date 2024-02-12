Стубб победил в выборах президента в Финляндии

В Финляндии кандидат от правящей правоцентристской партии «Национальная коалиция» Александр Стубб победил во втором туре выборов президента, сообщает РИА Новости.

Александр Стубб лидирует на выборах президента Финляндии

Он набрал 51,6% голосов. Таковы данные Министерства юстиции страны.

Стубб пообещал не поддерживать отношения с российским руководством до завершения конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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