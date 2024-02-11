Александр Стубб лидирует на выборах президента Финляндии
Кандидат от Национальной коалиционной партии Александр Стубб лидирует во втором туре выборов президента Финляндии, сообщило Министерство юстиции республики.
После подсчета более 58% голосов Стубб набирает 52.7% голосов. Бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто получает 47,3%.
Окончательные результаты утвердят в среду, 14 февраля. Срок полномочий нового президента начнется в начале марта.
В интервью агентству Reuters Стубб пообещал не поддерживать отношения с российским руководством до завершения конфликта на Украине. При этом он указал на продолжение общения Москвы и Хельсинки по дипломатическим каналам, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru