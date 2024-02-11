Александр Стубб лидирует на выборах президента Финляндии

После подсчета более 58% голосов Стубб набирает 52.7% голосов. Бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто получает 47,3%.

Окончательные результаты утвердят в среду, 14 февраля. Срок полномочий нового президента начнется в начале марта.

В интервью агентству Reuters Стубб пообещал не поддерживать отношения с российским руководством до завершения конфликта на Украине. При этом он указал на продолжение общения Москвы и Хельсинки по дипломатическим каналам, отмечает «Радиоточка НСН».

