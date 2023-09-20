Строительство авиабазы для истребителей США началось в Финляндии
Строительство авиабазы для размещения американских истребителей началось на территории Финляндии, сообщил портал Yle.
По его данным, в финском Рованиеми работы ведутся уже с июля этого года. По предварительным данным, строительство обойдется бюджету в сумму около 150 млн евро.
Там предполагается разместить новые многоцелевые истребители F-35 производства США. В республику они поступят в 2026 году и будут находиться в эксплуатации до 2060 годов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у Финляндии американские истребители, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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