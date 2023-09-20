Строительство авиабазы для истребителей США началось в Финляндии

По его данным, в финском Рованиеми работы ведутся уже с июля этого года. По предварительным данным, строительство обойдется бюджету в сумму около 150 млн евро.

Там предполагается разместить новые многоцелевые истребители F-35 производства США. В республику они поступят в 2026 году и будут находиться в эксплуатации до 2060 годов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у Финляндии американские истребители, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

