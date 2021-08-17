Строители завершили укладку рельсов на мосту между Китаем и Россией через Амур
На строящемся мосту через Амур сомкнули российскую и китайскую части железнодорожного полотна. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
На строительной площадке в Тунцзяне в провинции Хэйлунцзян в 09:58 утра (04:58 по московскому времени) была завершена установка последнего отрезка рельсов. Таким образом, монтажа и укладка железнодорожного полотна между Россией и Китаем завершена.
По проектным данным, составы смогут передвигаться по мосту со скоростью 100 км/ч. Пропускная способность сооружения достигает 21 миллиона тонн в год. Общая длина перехода составляет 2,2 километра, из них 309 метров находится на территории России.
ТАСС передает, что мостовой переход Нижнеленинское - Тунцзян будет первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. По мосту смогут ходить поезда как российского, так и китайского стандарта (1520 мм и 1435 мм соответственно).
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