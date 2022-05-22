Стрельба в США: один человек погиб, еще девять ранены

В кальянной в Сан-Бернардино (США) произошла перестрелка, сообщает телеканал CBS.

Один человек погиб в результате стрельбы в Приморье

В результате один человек погиб, еще девять пострадали.

По данным полиции, все произошло около полуночи. На вечеринке произошла ссора, за которой последовала стрельба. В результате скончался 20-летний молодой человек.

Ранее неизвестные открыли стрельбу у школы Lloyd в немецком Бремерхафене.

Отмечается, что нападавших было двое.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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