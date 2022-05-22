Стрельба в США: один человек погиб, еще девять ранены
22 мая 202208:36
В кальянной в Сан-Бернардино (США) произошла перестрелка, сообщает телеканал CBS.
В результате один человек погиб, еще девять пострадали.
По данным полиции, все произошло около полуночи. На вечеринке произошла ссора, за которой последовала стрельба. В результате скончался 20-летний молодой человек.
Ранее неизвестные открыли стрельбу у школы Lloyd в немецком Бремерхафене.
Отмечается, что нападавших было двое.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru