Страны Западной Африки разработали план вторжения в Нигер
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере, передает Reuters со ссылкой на организацию.
«Оборонные руководители Западной Африки разработали план для возможного военного вмешательства в Нигере, если лидеры переворота не отступят», - сказал комиссар ЭКОВАС по политическим делам, миру и безопасности Абдель Фатау Муса.
По его словам, организация не намерена раскрывать свои планы. Решение о времени и месте удара примут главы стран - членов сообщества, уточнил он.
В Нигере 26 июля произошел военный переворот. Мятежники отстранили от власти президента Мохамеда Базума и провозгласили главой государства генерала Абдурахмана Тчиани, сообщает «Радиоточка НСН».
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