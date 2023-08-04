Страны Западной Африки разработали план вторжения в Нигер

«Оборонные руководители Западной Африки разработали план для возможного военного вмешательства в Нигере, если лидеры переворота не отступят», - сказал комиссар ЭКОВАС по политическим делам, миру и безопасности Абдель Фатау Муса.

По его словам, организация не намерена раскрывать свои планы. Решение о времени и месте удара примут главы стран - членов сообщества, уточнил он.

В Нигере 26 июля произошел военный переворот. Мятежники отстранили от власти президента Мохамеда Базума и провозгласили главой государства генерала Абдурахмана Тчиани, сообщает «Радиоточка НСН».

