Страны ОПЕК+ продлили сделку по сокращению добычи нефти
Страны ОПЕК+ продлили сделку по сокращению добычи нефти. Как пишет РИА Новости, об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Он подчеркнул, что сделку продлили на девять месяцев. Также министр энергетики добавил, что хартия физически подписана 24 странами, отмечает RT. Её подписал и министр нефти Ирана Бижан Зангане, хотя днем ранее он заявлял, что не поддержит хартию.
Напомним, министерские встречи стран OПЕК+ проходят 1 и 2 июля в Вене. На повестке – вопрос о продлении действия договоренностей о сокращении добычи нефти на шесть или девять месяцев.
В 2018 году ОПЕК и не входящие в картель государства решили снизить производство суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября прошлого года.
К слову, ранее в беседе с НСН политтехнолог Марат Баширов назвал, с его точки зрения, два наиболее важных заявления Владимира Путина по результатам саммита «Большой двадцатки». И одно из них касается ОПЕК.
«Самых прорывных заявлений два, на мой взгляд. Первое – Россия будет поддерживать продление соглашение по ОПЕК. Это очень важное заявление для участников нефтяного рынка во всем мире. Второе заявление по делу Голунова. Путин назвал происшедшее с журналистом произволом. Президент заявил, что будет проведено расследование, и виновных накажут», - отметил собеседник НСН.
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