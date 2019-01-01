Страны ОПЕК+ продлили сделку по сокращению добычи нефти. Как пишет РИА Новости, об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Он подчеркнул, что сделку продлили на девять месяцев. Также министр энергетики добавил, что хартия физически подписана 24 странами, отмечает RT. Её подписал и министр нефти Ирана Бижан Зангане, хотя днем ранее он заявлял, что не поддержит хартию.

Напомним, министерские встречи стран OПЕК+ проходят 1 и 2 июля в Вене. На повестке – вопрос о продлении действия договоренностей о сокращении добычи нефти на шесть или девять месяцев.

В 2018 году ОПЕК и не входящие в картель государства решили снизить производство суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября прошлого года.