Страны G7 работают над новыми санкциями против России

Как ожидается, это произойдет в ближайшее время, сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она не уточнила, о каких мерах может идти речь. Трасс отметила, что санкции в отношении РФ направлены на «ослабление российской экономики», чтобы лишить российское руководство возможности «финансировать свою военную машину».

Глава МИД считает, что экономика России уже «серьезно пострадала» в результате ограничений со стороны G7.

Как сообщалось ранее, после падения ВВП России на 8% в текущем году, в 2023 году экономика начнет рост. Аналитики спрогнозировали рост ВВП, падение ключевой ставки, а также ослабление рубля в перспективе.

