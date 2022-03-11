Страны G7 работают над новыми санкциями против России
Страны, входящие в Группу семи (G7) готовятся ввести новый санкционный пакет в отношении России, сообщает ТАСС.
Как ожидается, это произойдет в ближайшее время, сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она не уточнила, о каких мерах может идти речь. Трасс отметила, что санкции в отношении РФ направлены на «ослабление российской экономики», чтобы лишить российское руководство возможности «финансировать свою военную машину».
Глава МИД считает, что экономика России уже «серьезно пострадала» в результате ограничений со стороны G7.
Как сообщалось ранее, после падения ВВП России на 8% в текущем году, в 2023 году экономика начнет рост. Аналитики спрогнозировали рост ВВП, падение ключевой ставки, а также ослабление рубля в перспективе.
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