Пентагон признал выведение спутника КНДР на орбиту

«Нам известно, что он был выведен на орбиту, и что для этого были применены технологии баллистических ракет», - сказал пресс-секретарь военного ведомства.

Давать подробности представитель Пентагона отказался.

КНДР 21 ноября объявила об успешном запуске разведывательного спутника. Позже в Пхеньяне сообщили, что аппарат сделал снимки стратегических объектов США, включая Белый дом и Пентагон. В Вашингтоне не подтвердили подлинность информации, передает «Радиоточка НСН».

