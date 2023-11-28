Пентагон признал выведение спутника КНДР на орбиту
Северокорейский разведывательный спутник был выведен на орбиту, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге для журналистов.
«Нам известно, что он был выведен на орбиту, и что для этого были применены технологии баллистических ракет», - сказал пресс-секретарь военного ведомства.
Давать подробности представитель Пентагона отказался.
КНДР 21 ноября объявила об успешном запуске разведывательного спутника. Позже в Пхеньяне сообщили, что аппарат сделал снимки стратегических объектов США, включая Белый дом и Пентагон. В Вашингтоне не подтвердили подлинность информации, передает «Радиоточка НСН».
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