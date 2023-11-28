Пентагон признал выведение спутника КНДР на орбиту

Северокорейский разведывательный спутник был выведен на орбиту, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге для журналистов.

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«Нам известно, что он был выведен на орбиту, и что для этого были применены технологии баллистических ракет», - сказал пресс-секретарь военного ведомства.

Давать подробности представитель Пентагона отказался.

КНДР 21 ноября объявила об успешном запуске разведывательного спутника. Позже в Пхеньяне сообщили, что аппарат сделал снимки стратегических объектов США, включая Белый дом и Пентагон. В Вашингтоне не подтвердили подлинность информации, передает «Радиоточка НСН».

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