Страны Евросоюза согласовали миссию по защите торговых судов в Красном море

По его словам, миссия, которую назвали «Аспидес», была сформирована и реализована очень быстро.

«Я надеюсь, что 19 февраля она будет формально утверждена... Эта миссия только для защиты, мы не собираемся вовлекаться ни в какие бои с Йеменом», - заключил он.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев заявил, что атаки хуситов в Красном море никак не повлияют на доступность товаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

