Страны Евросоюза согласовали миссию по защите торговых судов в Красном море
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза согласовали собственную миссию по защите торговых судов в Красном море, сообщает ТАСС.
По его словам, миссия, которую назвали «Аспидес», была сформирована и реализована очень быстро.
«Я надеюсь, что 19 февраля она будет формально утверждена... Эта миссия только для защиты, мы не собираемся вовлекаться ни в какие бои с Йеменом», - заключил он.
Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев заявил, что атаки хуситов в Красном море никак не повлияют на доступность товаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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