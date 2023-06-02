Страны Балтии обвинили Россию в создании угрозы в Балтийском море

По их словам, авиация и флот России пренебрегли общепринятыми стандартами безопасности в воздухе и на море, выполняя «агрессивные, провокационные и неоправданные операции». При этом в Совете не стали уточнять, какие именно действия российской армии в организации сочли угрозой безопасности.

Также в Совете подтвердили намерение в дальнейшем отказываться от импорта топлива из России.

Ранее в США заявили, что Вашингтон встревожен из-за возможной угрозы со стороны российского Северного флота в Арктике. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

