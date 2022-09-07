Страны Балтии договорились ограничить въезд россиянам с визами

Страны Прибалтики достигли договоренности по ограничению въезда россиян, имеющих шенгенские визы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса.

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«Литва, Латвия и Эстония достигли принципиального соглашения, чтобы ограничить перемещение граждан России через их границы с Россией и Белоруссией», — заявил глава МИД.

Ограничения не коснутся водителей грузовиков, дипломатов, граждан, пересекающих границу по гуманитарным и семейным причинам. Ринкевичс отметил, что правительства прибалтийских стран объявят о новых мерах в ближайшие дни.

На минувшей неделе министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение заморозить соглашение об упрощении визового режима с РФ. Ограничения призваны сократить число выдаваемых документов и усложнить процесс оформления новых виз, пишет Ura.ru.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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