Стоматолог побил рекорд Гиннесса из-за самого длинного зуба

Немецкий стоматолог из города Оффенбах установил новый рекорд Гиннеса по удалению самого длинного зуба. Врач лишил пациента зуба длиной 3,7 сантиметра, информирует издание FNP.

Доктор Макс Лукас вылечил пациента, который обратился к нему в 2018 году с жалобой на отек и сильную боль в верхней челюсти. На рентгеновском снимке стоматолог увидел аномально длинный корень и посоветовал мужчине избавиться от зуба. После удаления выяснилось, что зуб оказался длиннее, чем на снимке.