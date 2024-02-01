Столтенберга выдвинули на Нобелевскую премию мира

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выдвинут на соискание Нобелевской премии мира, сообщает ТАСС.

Венгрия считает Эрдогана достойным Нобелевской премии мира

Кандидатуру предложил заместитель председателя Либеральной партии Абид Раджа. Он считает, что за последний год никто не сделал больше для демократии в Европе и мире, чем Столтенберг.

Ранее на Нобелевскую премию мира выдвинули бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:Нобелевская Премия МираНАТОЙенс Столтенберг

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