Столтенберг заявил, что диалог НАТО с Россией не работает

Институциональный диалог, который НАТО многие годы выстраивала в отношениях с Россией, в настоящее время не работает. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая на заседании глав МИД стран организации в Бухаресте.

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По словам генсека, НАТО пыталась строить конструктивные отношения с РФ и вести конструктивный диалог.

«Россия отошла от этого диалога. Нет никакой возможности продолжать содержательный диалог, который мы пытались выстроить на протяжении многих лет… Институциональный диалог, который мы пытались выстраивать для укрепления Совета Россия-НАТО, не работает в тех условиях, которые мы сейчас переживаем», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

По словам генсека НАТО, альянсу необходимы военные линии контактов с Москвой, чтобы «снизить риски инцидентов» и «не дать им выйти из-под контроля» в случае их возникновения. Кроме того, Столтенберг заявил о необходимости вести контакты с РФ по контролю над вооружениями.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:РоссияНАТОЙенс Столтенберг
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