Столтенберг заявил, что диалог НАТО с Россией не работает
Институциональный диалог, который НАТО многие годы выстраивала в отношениях с Россией, в настоящее время не работает. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая на заседании глав МИД стран организации в Бухаресте.
По словам генсека, НАТО пыталась строить конструктивные отношения с РФ и вести конструктивный диалог.
«Россия отошла от этого диалога. Нет никакой возможности продолжать содержательный диалог, который мы пытались выстроить на протяжении многих лет… Институциональный диалог, который мы пытались выстраивать для укрепления Совета Россия-НАТО, не работает в тех условиях, которые мы сейчас переживаем», — цитирует Столтенберга РИА Новости.
По словам генсека НАТО, альянсу необходимы военные линии контактов с Москвой, чтобы «снизить риски инцидентов» и «не дать им выйти из-под контроля» в случае их возникновения. Кроме того, Столтенберг заявил о необходимости вести контакты с РФ по контролю над вооружениями.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+4 928 / сут.
Умерли
392 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 863 / сут.
- Путин разрешил АвтоВАЗу приобрести «РН Банк»
- СМИ: в Париже расследуют законность покупки дочерью Керимова вилл на Ривьере
- В Одессе мужчину посадили на 15 лет за российский флаг
- Metallica отправится в мировое турне с новым альбомом
- Столтенберг заявил, что диалог НАТО с Россией не работает
- Экс-командующий НАТО: Путин намерен вынудить Киев запросить перемирие
- Кремль ждет от Киева политической воли для возобновления переговоров
- Катар подписал соглашение о поставках СПГ в Германию с 2026 года
- В Совфеде поддержали пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ
- Кремль не стал анонсировать кандидатуру на пост главы Счетной палаты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru