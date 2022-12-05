Правительство Финляндии внесло в парламент проект о вступлении в НАТО
Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в Североатлантический альянс. Об этом заявил МИД страны.
По закону парламент может обработать предложение правительства до его одобрения всеми государствами-членами, отмечает внешнеполитическое ведомство. Предполагается, что после обсуждения парламентом предложений правительства президент республики примет решение о вступлении Финляндии в военный блок.
После этого документ о присоединении будет передан на хранение правительству Соединенных Штатов, а когда все государства-члены НАТО ратифицируют протокол, Финляндия станет членом НАТО.
Финляндия и Швеция заявили о желании вступить в НАТО после начала специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Заявки стран о присоединении к альянсу не ратифицировали до сих пор две страны из 30 - Венгрия и Турция.
Глава финского МИД Пекка Хаависто ранее заявил, что страна не будет стремиться разместить ядерное оружие в случае вхождения в блок.
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