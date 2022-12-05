Правительство Финляндии внесло в парламент проект о вступлении в НАТО

По закону парламент может обработать предложение правительства до его одобрения всеми государствами-членами, отмечает внешнеполитическое ведомство. Предполагается, что после обсуждения парламентом предложений правительства президент республики примет решение о вступлении Финляндии в военный блок.

После этого документ о присоединении будет передан на хранение правительству Соединенных Штатов, а когда все государства-члены НАТО ратифицируют протокол, Финляндия станет членом НАТО.

Финляндия и Швеция заявили о желании вступить в НАТО после начала специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Заявки стран о присоединении к альянсу не ратифицировали до сих пор две страны из 30 - Венгрия и Турция.

Глава финского МИД Пекка Хаависто ранее заявил, что страна не будет стремиться разместить ядерное оружие в случае вхождения в блок.

