Инцидент с газопроводом Balticconnector в Эстонии назвали атакой на НАТО

«Это не экологическая авария», - подчеркнул эстонский министр.

По его словам, вопрос о том, что является атакой на инфраструктуру НАТО, ранее поднимал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в связи со взрывами на «Северных потоках».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет доказательств подрыва Balticconnector, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

