Инцидент с газопроводом Balticconnector в Эстонии назвали атакой на НАТО
Действия по повреждению газопровода Balticconnector, который связывает Финляндию и Эстонию, можно расценить как атаку на инфраструктуру НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью журналу Foreign Policy.
«Это не экологическая авария», - подчеркнул эстонский министр.
По его словам, вопрос о том, что является атакой на инфраструктуру НАТО, ранее поднимал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в связи со взрывами на «Северных потоках».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет доказательств подрыва Balticconnector, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru