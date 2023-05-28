Столтенберг призвал Косово снизить уровень эскалации

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал власти самопровозглашенной республики Косово снизить уровень эскалации в регионе. Об этом глава блока написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).

Военная техника НАТО переброшена в северные районы Косова

«Приштина должна снизить уровень эскалации, не предпринимать односторонних дестабилизирующих шагов», - подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО призвал Белград и Приштину вернуться за стол переговоров. По его мнению, диалог является единственным способом достижения мира.

В минувшую пятницу подразделения косовской полиции заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан на севере края. Президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние максимальной боеготовности, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:СербияКосовоЙенс Столтенберг

Горячие новости

Все новости

партнеры