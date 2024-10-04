Столтенберг поделился воспоминаниями о встречах с агентом КГБ в ресторане
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times поделился подробностями своих контактов с советским КГБ в 1980-х годах. Столтенберг, которому тогда было чуть больше 20 лет, возглавлял Лигу рабочей молодежи (ЛРМ) — молодежное крыло социал-демократической Рабочей партии Норвегии.
Он рассказал, что его встречи с представителем КГБ по фамилии Кириллов происходили примерно раз в месяц в одном и том же ресторане в Осло, где они вместе обедали. Столтенберг подчеркнул, что не считает свои действия чем-то предосудительным. По его словам, обсуждения сводились к неформальным беседам за столом и «громадным сэндвичам с креветками».
Экс-генсек НАТО также вспомнил советы своего отца, который рекомендовал контактировать только с представителями КГБ, считая, что они имеют влияние в советском посольстве. Отец также настаивал на необходимости согласовывать все встречи с норвежскими спецслужбами.
Столтенберг рассказал, что в 1991 году норвежская контрразведка обратилась к нему с просьбой помочь уговорить Кириллова стать перебежчиком. Он предложил ему переселиться в Норвегию, однако тот отказался. Позже Столтенберг узнал, что советская разведка присвоила Кириллову кодовое имя «Стеклов», передает «Радиоточка НСН».
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