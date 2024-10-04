Столтенберг поделился воспоминаниями о встречах с агентом КГБ в ресторане

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times поделился подробностями своих контактов с советским КГБ в 1980-х годах. Столтенберг, которому тогда было чуть больше 20 лет, возглавлял Лигу рабочей молодежи (ЛРМ) — молодежное крыло социал-демократической Рабочей партии Норвегии.

Он рассказал, что его встречи с представителем КГБ по фамилии Кириллов происходили примерно раз в месяц в одном и том же ресторане в Осло, где они вместе обедали. Столтенберг подчеркнул, что не считает свои действия чем-то предосудительным. По его словам, обсуждения сводились к неформальным беседам за столом и «громадным сэндвичам с креветками».