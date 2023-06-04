Столтенберг объявил о готовности Швеции стать членом НАТО

Швеция выполнила обязательства для присоединения к Североатлантическому альянсу, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом пишет РИА Новости.

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Столтенберг признал законность опасений Турции в области безопасности. По его словам, Стокгольм сделал «конкретные шаги», чтобы ответить на беспокойство Анкары.

«Включая поправки в конституцию, снятие эмбарго на оружие, усиление сотрудничества в борьбе с терроризмом, включая против Рабочей партии Курдистана», - перечислил Столтенберг.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что двери НАТО остаются открытыми для новых членов блока, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: nato.int
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