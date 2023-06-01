В НАТО заявили о долгом процессе интеграции Финляндии в альянс

По словам одного из дипломатов, вступление НАТО не заканчивается посадкой посла страны за стол Североатлантического совета. Он отметил, что интеграция государства в объединение, взаимодействие с точки зрения командной структуры и планирования — весьма трудоемкий процесс.

Ранее американская газета The Wall Street Jounal сообщила, что Североатлантический альянс не намерен предлагать Украине членство в блоке, вместо этого Киеву предложат немедленную помощь. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

