В НАТО заявили о долгом процессе интеграции Финляндии в альянс

Интеграция Финляндии, официально ставшей членом НАТО 4 апреля, в Североатлантический альянс может длиться годами. Об этом заявили чиновники НАТО, сообщил портал Euractiv.

Байден и Эрдоган обсудили вступление Швеции в НАТО

По словам одного из дипломатов, вступление НАТО не заканчивается посадкой посла страны за стол Североатлантического совета. Он отметил, что интеграция государства в объединение, взаимодействие с точки зрения командной структуры и планирования — весьма трудоемкий процесс.

Ранее американская газета The Wall Street Jounal сообщила, что Североатлантический альянс не намерен предлагать Украине членство в блоке, вместо этого Киеву предложат немедленную помощь. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ФинляндияНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры