Столтенберг не назвал сроки вступления Украины в НАТО

Кулеба отметил, что генсек не озвучил конкретной даты присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.

Украина давно предпринимает реформы попыток для вступления в НАТО. В украинской армии с начала 2022 года вводятся перечни кодов военных рангов Североатлантического альняса.

После переговоров с Зеленским генсек НАТО заявил, что альянс продолжит расширение, невзирая на протесты России.

