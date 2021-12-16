Столтенберг не назвал сроки вступления Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский поинтересовался у генерального секретаря НАТО Йена Столтенберга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.
Кулеба отметил, что генсек не озвучил конкретной даты присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.
Украина давно предпринимает реформы попыток для вступления в НАТО. В украинской армии с начала 2022 года вводятся перечни кодов военных рангов Североатлантического альняса.
После переговоров с Зеленским генсек НАТО заявил, что альянс продолжит расширение, невзирая на протесты России.
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