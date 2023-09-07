Столтенберг: НАТО не считает обломки дрона в Румынии следствием атаки России

Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар сообщил об обнаружении на территории страны обломков, которые, предварительно, могут быть частями беспилотников. По словам главы военного ведомства, объекты не представляли опасности.

Как отметил Столтенберг на заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента, румынские власти проинформировали об инциденте с обломками.

«У нас нет никакой информации, которая свидетельствовала бы о преднамеренном нападении со стороны России, ждем результатов расследования», — цитирует РИА Новости генсека НАТО.

Между тем лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что власти Украины распространяют ложь о взрыве российских беспилотников в Румынии и «пытаются начать третью мировую войну», сообщает РЕН ТВ.

