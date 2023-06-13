Столтенберг допустил, что Швеция вступит в НАТО к саммиту в Вильнюсе

Вместе с тем генсек подчеркнул, что «не может гарантировать» вступления Стокгольма в организацию.

«Швеция прошла долгий путь <...>, приобрела статус, благодаря которому теперь все больше и больше интегрируется в структуру НАТО. Но нам нужна полная ратификация», — указал Столтенберг.

По его словам, в НАТО прилагают усилия, «чтобы это произошло как можно скорее».

Ранее СМИ сообщили, что Турция, скорее всего, не одобрит вступление Швеции в Североатлантический альянс на первых переговорах. Обсуждения пройдут 14 июня в Анкаре, пишет Ura.ru.

Между тем Финляндия завершила интеграцию в НАТО. Утверждающую это декларацию подписали глава сил обороны страны Тимо Кивинен и Верховный главнокомандующий альянса по трансформации Филипп Лавинь, отмечает РИА ФАН.

