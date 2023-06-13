Столтенберг допустил, что Швеция вступит в НАТО к саммиту в Вильнюсе
Швеция может стать членом НАТО к саммиту блока, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу PBS.
Вместе с тем генсек подчеркнул, что «не может гарантировать» вступления Стокгольма в организацию.
«Швеция прошла долгий путь <...>, приобрела статус, благодаря которому теперь все больше и больше интегрируется в структуру НАТО. Но нам нужна полная ратификация», — указал Столтенберг.
По его словам, в НАТО прилагают усилия, «чтобы это произошло как можно скорее».
Ранее СМИ сообщили, что Турция, скорее всего, не одобрит вступление Швеции в Североатлантический альянс на первых переговорах. Обсуждения пройдут 14 июня в Анкаре, пишет Ura.ru.
Между тем Финляндия завершила интеграцию в НАТО. Утверждающую это декларацию подписали глава сил обороны страны Тимо Кивинен и Верховный главнокомандующий альянса по трансформации Филипп Лавинь, отмечает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru