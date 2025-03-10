Один человек госпитализирован после столкновения судов у берегов Британии
После столкновения танкера и контейнеровоза у берегов Великобритании один человек был доставлен в больницу, остальные члены экипажей не пострадали. Об этом сообщил член британского парламента Грэм Стюарт со ссылкой на данные министерства транспорта.
По его словам, всего на двух судах находились 37 человек, и, за исключением одного госпитализированного, все остальные находятся в безопасности.
Стюарт уточнил, что получил информацию после беседы с главой транспортного ведомства.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что вблизи британского побережья произошло столкновение танкера Stena Immaculate, идущего под флагом США, и контейнеровоза Solong, зарегистрированного под португальским флагом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru