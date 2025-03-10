Один человек госпитализирован после столкновения судов у берегов Британии

После столкновения танкера и контейнеровоза у берегов Великобритании один человек был доставлен в больницу, остальные члены экипажей не пострадали. Об этом сообщил член британского парламента Грэм Стюарт со ссылкой на данные министерства транспорта.

По его словам, всего на двух судах находились 37 человек, и, за исключением одного госпитализированного, все остальные находятся в безопасности.