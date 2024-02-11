Столица ДР Конго Киншаса оказалась под угрозой исчезновения из-за наводнений
Столице Демократической республики Конго (ДР Конго) Киншасе грозит исчезновение из-за речных наводнений, предупредил местный сенатор Дидье Муменги в эфире радиостанции Okapi.
Парламентарий напомнил, что Киншаса впервые оказалась под угрозой затопления в 1961 году. В последние годы наводнения случаются с частотой раз в пять лет, уточнил Муменги.
«Периодичность сократится и приведет к апокалиптическим наводнениям, из-за которых Киншаса рискует исчезнуть», - допустил сенатор.
Численность населения Киншасы составляет 12-15 миллионов человек. Точное число жителей неизвестно.
Представитель африканского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фиона Брака сообщила об усилении вспышек холеры на континенте, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Секретарь СНБО Данилов признал падение боевого духа в ВСУ
- Столица ДР Конго Киншаса оказалась под угрозой исчезновения из-за наводнений
- В российских вузах появятся комнаты для детей
- Генштаб ВСУ назвал дезинформацией сообщения о связи Сырского с Россией
- «Не головотяпство»: Военные высказались о предельном возрасте контрактников
- На Ставрополье при столкновении легковушки и поезда погибли трое детей
- Украинский нацбатальон пригрозил зачистить село за сопротивление мобилизации
- Тишковец: к пятнице в Москве похолодает до минус 25 градусов
- Сильвестр Сталлоне предложил Райана Гослинга на роль Рэмбо
- Минобороны сообщило об уничтожении 30 украинских БПЛА за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru