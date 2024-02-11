Столица ДР Конго Киншаса оказалась под угрозой исчезновения из-за наводнений

Парламентарий напомнил, что Киншаса впервые оказалась под угрозой затопления в 1961 году. В последние годы наводнения случаются с частотой раз в пять лет, уточнил Муменги.

«Периодичность сократится и приведет к апокалиптическим наводнениям, из-за которых Киншаса рискует исчезнуть», - допустил сенатор.

Численность населения Киншасы составляет 12-15 миллионов человек. Точное число жителей неизвестно.

Представитель африканского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фиона Брака сообщила об усилении вспышек холеры на континенте, передает «Радиоточка НСН».

