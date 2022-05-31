Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 122 долларов

Это произошло впервые с 24 марта текущего года.

Цена августовских фьючерсов увеличивалась до 118,33 доллара.

Напомним, лидеры стран, входящих в Евросоюз, по итогам первого дня саммита в Брюсселе пришли к договоренности о частичном запрете на импорт российской нефти.

