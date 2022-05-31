Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 122 долларов
31 мая 202204:38
Мировые цены на нефть растут. Стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июле перешагнула отметку в 122 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Это произошло впервые с 24 марта текущего года.
Цена августовских фьючерсов увеличивалась до 118,33 доллара.
Напомним, лидеры стран, входящих в Евросоюз, по итогам первого дня саммита в Брюсселе пришли к договоренности о частичном запрете на импорт российской нефти.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru