Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 122 долларов

Мировые цены на нефть растут. Стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июле перешагнула отметку в 122 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

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Это произошло впервые с 24 марта текущего года.

Цена августовских фьючерсов увеличивалась до 118,33 доллара.

Напомним, лидеры стран, входящих в Евросоюз, по итогам первого дня саммита в Брюсселе пришли к договоренности о частичном запрете на импорт российской нефти.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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