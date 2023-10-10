Стоимость круизов в мире превысила допандемийный уровень

Средняя стоимость отдыха в виде круиза превысила показатель в период до пандемии коронавируса и не останавливает свой рост в связи с увеличением спроса. Такую статистику приводит CNBC, приводя данные сервиса Cruise Critic.

В качестве примера приводится вариант путешествия на круизном лайнере по Карибскому морю продолжительностью 5 ночей в декабре текущего года. Такой отдых обойдется в среднем в 736 долларов. Это на 37% дороже цены в 2022 году и на 43% выше допандемийного значения.