Стоимость круизов в мире превысила допандемийный уровень

Средняя стоимость отдыха в виде круиза превысила показатель в период до пандемии коронавируса и не останавливает свой рост в связи с увеличением спроса. Такую статистику приводит CNBC, приводя данные сервиса Cruise Critic.

В качестве примера приводится вариант путешествия на круизном лайнере по Карибскому морю продолжительностью 5 ночей в декабре текущего года. Такой отдых обойдется в среднем в 736 долларов. Это на 37% дороже цены в 2022 году и на 43% выше допандемийного значения.

АТОР: Недельный круиз по Байкалу обойдется в 140 тысяч рублей

Самые крупные операторы круизов - Carnival и Royal Caribbean Cruises – прогнозируют дальнейшее удорожание, несмотря на восстановление отрасли после пандемии. Так у компании Carnival объемы бронирования достигли максимального значения за всё время деятельности.

Цены будут расти из-за роста расходов на продукты питания, топливо и выплаты работникам. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», один из факторов, способствующих росту популярности круизов - резкое подорожание авиаперелётов.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
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