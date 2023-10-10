Стоимость круизов в мире превысила допандемийный уровень
Средняя стоимость отдыха в виде круиза превысила показатель в период до пандемии коронавируса и не останавливает свой рост в связи с увеличением спроса. Такую статистику приводит CNBC, приводя данные сервиса Cruise Critic.
В качестве примера приводится вариант путешествия на круизном лайнере по Карибскому морю продолжительностью 5 ночей в декабре текущего года. Такой отдых обойдется в среднем в 736 долларов. Это на 37% дороже цены в 2022 году и на 43% выше допандемийного значения.
Самые крупные операторы круизов - Carnival и Royal Caribbean Cruises – прогнозируют дальнейшее удорожание, несмотря на восстановление отрасли после пандемии. Так у компании Carnival объемы бронирования достигли максимального значения за всё время деятельности.
Цены будут расти из-за роста расходов на продукты питания, топливо и выплаты работникам. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», один из факторов, способствующих росту популярности круизов - резкое подорожание авиаперелётов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru