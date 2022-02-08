Стоимость хлеба на Украине установила пятилетний рекорд
Цены на хлеб на Украине поставили рекорд, сообщает телеканал «360».
Это произошло из-за резкого роста тарифов на газ для предприятий. В 2021 году мучные изделия подорожали более чем на 15%. В настоящее время нарезной батон весом 0,6 килограмма стоит 25,5 гривны, тогда как месяц назад - 23,4 гривны. Пшеничный хлеб стал дорожать с августа 2021 года: к настоящему времени он стоит рекордные за последние пять лет 25,9 гривны (68 рублей) за 0,6 килограмма.
Стоимость ржаного хлеба в январе текущего года достигла 30,6 гривны (83 рубля) за 0,9 килограмма, а в феврале выросла до 31,5 гривны.
Как считают эксперты, в дальнейшем рост цен на хлеб может продолжиться. Это вызвано высокой ценой газа для предприятий, который за год подорожал в 10 раз.
Ранее российское подразделение финской хлебобулочной компании Fazer Group предупредило партнеров о повышении отпускных цен на продукцию. Цены могут подняться от 16,5% до 30%.
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