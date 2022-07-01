Газопровод «Северный поток» остановят на обслуживание

В сообщении говорится, что это связано с проведением плановых профилактических работ, в том числе, для тестирования механических компонентов и систем автоматизации, с целью обеспечения эффективной, безопасной и надёжной эксплуатации.

«График и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что никто в Европе «не думает», что поставки российского газа по «Северному потоку» сокращены по техническим причинам, сообщает RT.