Газопровод «Северный поток» остановят на обслуживание
Обе нитки газопровода «Северный поток» будут остановлены в период с 11 по 21 июля 2022 года, сообщает пресс-служба компании Nord Stream AG.
В сообщении говорится, что это связано с проведением плановых профилактических работ, в том числе, для тестирования механических компонентов и систем автоматизации, с целью обеспечения эффективной, безопасной и надёжной эксплуатации.
«График и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку», - подчеркнули в пресс-службе.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что никто в Европе «не думает», что поставки российского газа по «Северному потоку» сокращены по техническим причинам, сообщает RT.
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