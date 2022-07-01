Газопровод «Северный поток» остановят на обслуживание

Обе нитки газопровода «Северный поток» будут остановлены в период с 11 по 21 июля 2022 года, сообщает пресс-служба компании Nord Stream AG.

Российский посол заявил об отсутствии диалога с Канадой по турбинам для «Северного потока»

В сообщении говорится, что это связано с проведением плановых профилактических работ, в том числе, для тестирования механических компонентов и систем автоматизации, с целью обеспечения эффективной, безопасной и надёжной эксплуатации.

«График и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что никто в Европе «не думает», что поставки российского газа по «Северному потоку» сокращены по техническим причинам, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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