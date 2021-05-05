Стивен Сигал подарил президенту Венесуэлы меч

Известный голливудский актер Стивен Сигал встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, сообщает «Рен ТВ».

Стивен Сигал попался на скрытой рекламе криптовалюты

Во время визита в Каракас артист преподнес главе государства в подарок оружие. Согласно кадрам телеканалов, Мадуро принимает меч от Сигала, который является спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских связей.

Президент несколько раз взмахнул катаной и занял эффектную позу. Другие детали встречи не приводятся.

Ранее американская Комиссия по ценным бумагам и биржам выписала голливудскому актёру Стивену Сигалу штраф в размере $314 тысяч за сокрытие доходов от рекламы криптовалюты. Об этом написало издание Financial Times.

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ТЕГИ:Николас МадуроПрезидент ВенесуэлыСтивен Сигал
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