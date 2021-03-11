Стартовала вакцинация армянских медиков препаратом «Cпутник V»
Пресс-секретарь Минздрава Армении Рипсиме Хачатрян заявила, что в республике началась вакцинация медработников российским препаратом «Cпутник V», сообщает агентство Арменпресс.
По её словам, в начале 2021 года Россия подарила республике 2000 доз препарата, прививки делаются сотрудникам больниц, где лечат больных коронавирусом.
Ранее сотрудник страховой компании Штефан Хайлеманн из Германии специально приехал с семьей в Россию, чтобы вакцинироваться препаратом «Спутник V», сообщает телеканал «МИР24». По его словам, российская вакцина является лучшей из всех существующих на сегодняшний день.
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